Präsident Yoon wirbt in Davos für Investitionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Rande des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos die CEOs führender ausländischer Unternehmen getroffen, um für Investitionen in Südkorea zu werben.Präsident Yoon und der CEO von Intel, Pat Gelsinger, schütteln Hände. Yoon sagt, es freue ihn, den Intel-Chef zu treffen. Dieser sagt, er bedanke sich. Intel habe mehrere Jahrzente lang in Südkorea Geschäfte gemacht.Die CEOs von 15 ausländischen Unternehmen, darunter Hightech-Unternehmen wie Intel, Qualcomm und IBM und Finanzunternehmen wie Mubadala und Blackstone, kamen mit Yoon zusammen.Auch die Chefs von sechs koreanischen Konglomeraten, einschließlich Samsung, SK und Hyundai Motor, waren anwesend.Yoon rief die Unternehmen zu Investitionen in Südkorea auf, indem er sich selbst als „Verkaufsangestellter Nummer 1 der Republik Korea“ bezeichnete. Er deutete auch eine mögliche Deregulierung an. Sollte es viele Investitionen aus Übersee geben, könnten die Systeme den globalen Standards angepasst werden, sagte er.In Davos gab es auch einen konkreten Erfolg in Bezug auf Investitionen. Der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems A/S, der Weltmarktführer, kündigte an, 300 Millionen Dollar in Südkorea zu investieren.Außerdem fand die Veranstaltung „Korea Night“ statt, um unter den Teilnehmern am Weltwirtschaftsforum aus aller Welt Südkorea bekanntzumachen und für die Bewerbung der Stadt Busan um die Ausrichtung der Weltexpo 2030 zu werben.Präsident Yoon wird mit dem Besuch der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich sein Besuchsprogramm in der Schweiz abschließen.