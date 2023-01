Baugewerkschaft wirft angesichts Razzien Regierung und Bauindustrie Gewerkschaftsunterdrückung vor

Photo : YONHAP News

Eine Baugewerkschaft hat die Durchsuchung durch die Polizei wegen angeblicher Gesetzwidrigkeiten auf Baustellen als Unterdrückung scharf verurteilt.Die Polizei startete heute Razzien gegen die Baugewerkschaften der Gewerkschaftsdachverbände Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) und Federation of Korean Trade Unions (FKTU).Die der KCTU unterstellte Baugewerkschaft gab am Vormittag eine Pressekonferenz in Seoul und kritisierte, dass das Regime und die Bauindustrie vereint die Gewerkschaften unterdrückten.Gewerkschaftschef Jang Ok-ki sagte, freie Gewerkschaftsaktivitäten könnten nicht verhindert werden, egal, wie sehr das Regime sie unterdrücke. Man wolle dieses Jahr einen Generalstreik von 100.000 Mitgliedern beschließen, um das Leben der Bauarbeiter zu verändern.