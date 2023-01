Staatsanwaltschaft klagt drei Minister der Moon-Regierung wegen schwarzer Liste an

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Vorwurfs einer schwarzen Liste der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in drei ehemalige Minister vor Gericht gestellt.Die Staatsanwaltschaft Seoul Ost klagte am Donnerstag den ehemaligen Industrieminister Paik Un-gyu, den früheren Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon und den ehemaligen Wissenschaftsminister You Young-min an. Auch wurden die frühere präsidiale Chefsekretärin für Personalangelegenheiten, Cho Hyun-ock, und der ehemalige präsidiale Sekretär Kim Bong-jun, angeklagt.Laut der Staatsanwaltschaft steht Paik im Verdacht, in den Jahren 2017 und 2018 die Leiter von dem Industrieministerium unterstellten Institutionen zum Rücktritt genötigt zu haben.Dem ehemaligen Vereinigungsminister Cho wird vorgeworfen, im Juli und August 2017 den damaligen Leiter der Stiftung zur Unterstützung nordkoreanischer Flüchtlinge, Sohn Kwang-joo, zum Rücktritt gedrängt zu haben.You soll ab Juni 2017 den Leiter des Koreanischen Instituts für Wissenschafts- und Technologieevaluation und Planung, Lim Ki-chul, unter Druck gesetzt haben. Lim trat im April 2018 von seinem Amt zurück, zwei Jahre vor dem Ende der Amtszeit.