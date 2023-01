Außenministerium bestellt iranischen Botschafter zur Erläuterung von Yoons „Feind“-Äußerung ein

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat am Donnerstag den iranischen Botschafter in Südkorea einbestellt, um Seouls Position in Bezug auf die umstrittenen Äußerungen von Präsident Yoon während seines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu erläutern.Das erfolgte, nachdem Teheran den südkoreanischen Botschafter einbestellt hatte, um gegen die Bezeichnung des Iran als Feind der VAE durch Yoon zu protestieren.Der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, teilte vor der Presse mit, dass der Erste Vizeaußenminister Cho Hyun-dong heute den iranischen Botschafter Saeed Badamchi Shabestari einbestellt und die Position der südkoreanischen Regierung erneut erläutert habe.Die Äußerungen von Präsident Yoon seien dazu gedacht gewesen, die in den VAE stationierten südkoreanischen Soldaten anzuspornen. Sie stünden in keinem Zusammenhang mit den Außenbeziehungen des Iran, einschließlich denen zwischen Südkorea und Iran, betonte der Sprecher.Der iranische Botschafter habe gesagt, dass er die Erläuterung von Vizeminister Cho gewissenhaft an die iranische Regierung weitergeben werde, hieß es.Der Sprecher fügte hinzu, dass die südkoreanische Regierung unverändert den Willen zur Entwicklung der Beziehungen zu Iran habe.Das iranische Außenministerium hatte am Mittwoch den südkoreanischen Botschafter Yun Kang-hyeon einbestellt, um gegen Yoons Bemerkungen zu protestieren und eine Korrektur gefordert.