Präsident Yoon ruft zu globaler Zusammenarbeit und Solidarität für Überwindung komplexer Krise auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zur globalen Zusammenarbeit und Solidarität für die Überwindung der komplexen Krise aufgerufen, der sich die Welt gegenübersieht.Das sagte Yoon am Donnerstag während seiner Sonderansprache vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz.In der 15-minütigen Rede habe Yoon unterstrichen, dass eine Stärkung der Lieferketten-Resilienz die dringendste Aufgabe sei, mit der die Welt umgehen müsse. Südkorea werde in diesem Streben ein Schlüsselpartner sein.Yoon wies darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine die Störungen in den Lieferketten verschlechtert habe. Die Stärkung deren Resilienz könne auch durch Freiheitsgeist und Solidarität erreicht werden.Südkorea, mit seinem Können von Weltklasse in den Bereichen Halbleiter, Akkus, Stahl und Biotechnologie, werde ein Schlüsselpartner für globale Lieferketten sein. Südkorea werde sich Ländern anpassen und mit ihnen zusammenarbeiten, mit denen gegenseitiges Vertrauen besteht und dabei universale Werte vollständig einhalten, um Stabilität zu erreichen.Yoon erwähnte auch Seouls Indopazifik-Strategie und sagte, dass Südkorea an der Schaffung eines kooperativen und inklusiven Ökosystems der Wirtschaft arbeiten und zum Wohlstand der Menschheit beitragen werde.Südkoreas Staatsoberhaupt unterstrich auch die Bedeutung der Kernkraft und von sauberem Wasserstoff für die Verbesserung der Energiesicherheit. Südkorea wolle systematisch seine Klimaneutralitätsziele erreichen, indem der Anteil des Atomstroms am Energiemix erhöht werde.Zu den Gefährdungen für die Gesundheit sagte Yoon, dass sein Land Erfahrungen und Errungenschaften bei der Reaktion auf Gesundheitskrisen mit anderen teilen wolle. Zudem wolle sich das Land internationalen Anstrengungen anschließen, um Lücken in der Pandemiebekämpfung zwischen den Ländern zu verbessern.Zur digitalen Kluft hieß es, dass Südkorea eine "Digitale Bill of Rights" schaffen wolle, um zur Schaffung einer globalen digitalen Ordnung beizutragen. Yoon versprach Bemühungen, damit Südkorea seine digitale Technologie und Erfahrungen teilt und weitergibt.