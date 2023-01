Erzeugerpreisindex stieg 2022 um 8,4 Prozent – stärkster Anstieg seit 14 Jahren

Photo : KBS News

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind letztes Jahr um mehr als acht Prozent gestiegen.Grund ist ein starker Preisanstieg bei Industrieprodukten infolge der gestiegenen globalen Ölpreise und der Abwertung der Landeswährung.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag stand der durchschnittliche Erzeugerpreisindex von Januar bis Dezember 2022 nach vorläufigen Schätzungen bei 118,80. Das entspricht einem Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Damit wurde der stärkste Anstieg seit 2008 verbucht. Zudem wurde der höchste Indexstand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1965 verzeichnet.Im letzten Dezember ging der Erzeugerpreisindex aufgrund der gesunkenen globalen Ölpreise und der Aufwertung der Landeswährung gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf 119,96 zurück.Verglichen mit dem Vorjahresmonat kletterte der Index um sechs Prozent. Der Anstieg verlangsamte sich seit dem vergangenen Juli den sechsten Monat in Folge.Agrar-, Forst- und Fischereiprodukte verteuerten sich gegenüber dem Vormonat um 4,9 Prozent, während sich Industriegüter um ein Prozent verbilligten.Strom, Gas, Wasser und die Müllentsorgung wurden um 0,3 Prozent teurer. Die Dienstleistungspreise zogen um 0,2 Prozent an.