Yoon: Realistische Option für Südkorea ist vollständige Respektierung des Atomwaffensperrvertrags

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol ist die vollständige Respektierung des Atomwaffensperrvertrags für Südkorea die realistische und vernünftige Option.Das sagte Yoon in einem Interview mit "The Wall Street Journal", das am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz geführt worden war. Demnach habe Yoon vollstes Vertrauen in die erweiterte Abschreckung durch die USA gegen Nordkoreas Atomwaffen.In der letzten Woche hatte Yoon gesagt, dass er die Möglichkeit der erneuten Stationierung von taktischen Nuklearwaffen in Südkorea oder den Bau eigener Atomwaffen nicht ausschließen wolle, sollte die nukleare Bedrohung durch Nordkorea noch viel ernsthafter werden.Das Präsidialamt hatte später klargestellt, dass Südkoreas Haltung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen unverändert bleibe. Diese Position bekräftigte Yoon gegenüber der US-Zeitung nach seiner Bemerkung über eine eventuelle Entwicklung von Kernwaffen erstmals öffentlich.