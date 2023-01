Präsident Yoon tritt heute nach Besuchen in VAE und Schweiz Heimreise an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol schließt heute seine achttägige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Schweiz ab und tritt die Heimreise an.Yoon wird am Freitag (Ortszeit) in der Schweiz aufbrechen und am Samstag in Südkorea zurückerwartet.Während seines Staatsbesuchs in den VAE kam er mit Präsident Muhammad bin Zayid Al Nahyan zu einem Spitzentreffen zusammen und erhielt von dem Land eine Investitionszusage über 30 Milliarden Dollar.Es wurden 48 Memorandum of Understanding (MOU) zur Wirtschaft zwischen den Regierungen und zwischen Unternehmen unterzeichnet.Im Anschluss an den VAE-Besuch nahm Yoon am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teil. Er traf sich mit CEOs von 15 ausländischen Unternehmen und rief sie zu Investitionen in Südkorea auf.Der Staatschef hielt am Donnerstag (Ortszeit) eine Sonderansprache beim WEF. Er rief zur Solidarität und Kooperation der internationalen Gemeinschaft auf, um globale komplexe Krisen zu überwinden.Yoon sagte beim Besuch der südkoreanischen Truppeneinheit Akh in den VAE am Sonntag, dass der Feind der VAE der Iran sei, und sorgte damit für einen diplomatischen Zwist. Teheran forderte von Seoul eine Erläuterung und bestellte den südkoreanischen Botschafter in Iran ein.