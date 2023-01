Pentagon bittet US-Truppen in Korea um Ausrüstung für die Ukraine

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Streitkräfte der USA in Südkorea (USFK) gebeten, einen Teil ihrer Ausrüstung zur Unterstützung der Ukraine bereitzustellen.Das gab der Sprecher der USFK, Oberst Isaac Taylor, am Donnerstag bekannt.Dies habe keine Auswirkungen auf die Operationen und die Fähigkeit der USFK, ihr eisernes Versprechen für die Verteidigung des Verbündeten, der Republik Korea, umzusetzen, erklärte der Oberst zugleich.Der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyou, sagte vor der Presse, Südkorea und die Vereinigten Staaten berieten sich und kooperierten eng in Bezug auf die Einsatzbereitschaft.Die US-Zeitung „New York Times“ hatte am Mittwoch unter Berufung auf namentlich ungenannte US-Beamte geschrieben, dass sich die USA ihren Vorräten an Artilleriegeschossen in Südkorea und Israel zuwendeten, um die ukrainische Armee mit Munition zu beliefern.Die USFK hatten auch im vergangenen November mitgeteilt, dass sie vom Pentagon um die Bereitstellung von Ausrüstung gebeten worden seien.