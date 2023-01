Winter-Universiade: Eisschnellläuferin Kim Min-sun wird dreifache Goldmedaillenträgerin

Photo : YONHAP News

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat bei den 31. Winter World University Games als erstes Mitglied der südkoreanischen Mannschaft drei Goldmedaillen gewonnen.Kim siegte am Donnerstag (Ortszeit) in Lake Placid im US-Bundesstaat New York über 500 Meter. Sie und ihr Kollege Ahn Hyun-jun gewannen anschließend im Mixed Gender Relay die Goldmedaille.Kim hatte am Sonntag bereits Gold über 1.000 Meter geholt.Südkorea liegt mit fünf Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen an zweiter Stelle in der Gesamtwertung. Spitzenreiter ist Japan.