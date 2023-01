Seoul will mit Wien für beide Seiten vorteilhafte Kooperation ausbauen

Photo : YONHAP News

Seoul will mit Wien die für beide Seiten vorteilhafte Kooperation weiterentwickeln.Das sagte Ministerpräsident Han Duck-soo am Donnerstag bei einem Telefonat mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer.Das Gespräch kam anlässlich des 130. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern zustande.Han schlug Nehammer vor, die bilaterale strategische Partnerschaft weiterzuentwickeln. Er drückte ferner die Hoffnung aus, auf Basis geteilter Werte wie Demokratie, Konstitutionalismus und Freihandel, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.Nehammer wünschte sich ebenfalls eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen. Er lud Han außerdem zu einem Besuch in Wien ein.