500 Bewohner wegen Feuer im Süden Seouls evakuiert

Photo : YONHAP News

Im Süden Seouls sind wegen eines Feuers 500 Bewohner evakuiert worden.Ein schwerer Brand im vierten Bezirk des Guryong-Dorfes veranlasste die Behörden am Freitagmorgen dazu, die zweite Stufe des Notfall-Reaktions-Systems in Kraft zu setzen.Das Feuer sei gegen 6.20 Uhr ausgebrochen. Mit Stand 8.30 Uhr sei den Behörden kein Personenschaden gemeldet worden. 500 Menschen in den Bezirken vier bis sechs seien in Sicherheit gebracht worden.Das Feuer habe laut Berichten vom vierten auf den fünften Bezirk übergegriffen. Die Feuerwehr sei mit 170 Personen, über 50 Fahrzeugen und fünf Hubschraubern vor Ort.Nahe dem Dorf wurden mehrere Straßen gesperrt, dies sorge für lange Staus.Das Guryong-Dorf in Nachbarschaft zum Reichenviertel Gangnam gilt als wirtschaftlich schwach und ist von heruntergekommenen Häusern geprägt.