Maskenpflicht in Innenräumen wird am 30. Januar aufgehoben

Photo : YONHAP News

Südkorea plant, die Maskenpflicht in Innenräumen ab dem 30. Januar aufzuheben.Ministerpräsident Han Duck-soo sagte am Freitag bei einem Regierungstreffen zu Covid-19, dass bei dem Treffen Pläne zur Umwandlung der Maskenpflicht für Innenräume in eine Empfehlung beraten und endgültig festgelegt würden.Drei von den vier Kriterien für eine Anpassung der Maskenpflicht in Innenräumen seien erfüllt worden.Mit Rücksicht darauf, dass während der Feiertage zum Mond-Neujahr mehr Menschen unterwegs seien und es mehr Kontakte gebe, sei ein Zeitpunkt nach den Feiertagen gewählt worden, erläuterte Han.Die Entscheidung für die Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen erfolgte etwa drei Jahre nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea.Auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht wird die Pflicht in medizinischen Einrichtungen, Apotheken, Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sowie öffentlichen Verkehrsmitteln fortbestehen, damit infektionsgefährdete Menschen geschützt werden.Han riet dazu, dass Hochrisikogruppen, darunter Senioren, an Orten, die sie als gefährlich einstufen, stets einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollten.