„Decision to Leave“ erhält zwei Nominierungen bei BAFTA Awards

Photo : YONHAP News

Der Film „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook hat zwei Nominierungen bei den British Academy Film Awards erhalten.Die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) gab am Donnerstag (Ortszeit) die Shortlist-Nominierten für die diesjährigen BAFTA Awards bekannt.„Decision to Leave“ (Die Frau im Nebel) wurde in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film nominiert, Park in der Kategorie Beste Regie.Park hatte 2018 mit „The Handmaiden“ (Die Taschendiebin) als erster südkoreanischer Filmemacher den BAFTA-Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film gewonnen.Die Preisverleihung ist am 19. Februar in London geplant.