Schauspielerin Yun Jung-hee in Paris gestorben

Die berühmte koreanische Schauspielerin Yun Jung-hee ist im Alter von 79 Jahren gestorben.Nach Angaben der Filmbranche verstarb Yun, die an Alzheimer litt, am Donnerstag (Ortszeit) in Paris.Yun (Klarname: Son Mi-ja) wurde 1944 in Busan geboren und mit ihrem Debütfilm „Sorrowful Youth“ im Jahr 1967 zum Star.Sie spielte in insgesamt 280 Filmen, und zwar hauptsächlich von den 1960er bis 1980er Jahren. Zu ihren repräsentativsten Produktionen zählen unter anderem „Divine Bow“ (1979), „A Woman on the Verge“ (1987) und „Manmubang“ (1994).Mit „Poetry“ von Regisseur Lee Chang-dong aus dem Jahr 2010 beendete sie de facto ihre Karriere als Schauspielerin.Yun zog 1973 fürs Studium nach Frankreich und erhielt einen Magistertitel in Filmwissenschaft an der Universität Paris III.Sie hinterlässt ihren Ehemann, den berühmten Pianisten Paik Kun-woo, und eine Tochter.