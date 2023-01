38 North: Nordkorea erleidet größte Hungersnot seit 1990er Jahren

Photo : YONHAP News

Nordkorea erleidet laut einem Bericht die größte Hungersnot seit den 1990er Jahren.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North schrieb am Donnerstag (Ortszeit), dass die Verfügbarkeit von Nahrung in Nordkorea laut Daten über Preise und Menge von Lebensmitteln mit Stand August 2022 unter das unbedingt erforderliche Minimum gefallen sei.Wegen der Geheimhaltung durch Nordkorea sei es schwierig, an genaue Daten zur Feststellung der Ernährungslage in dem Land zu gelangen. Deshalb habe man auf Daten von UN-Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und dem Welternährungsprogramm (WFP) zurückgegriffen. Auch Daten, die man durch auf Nordkorea spezialisierte Medien wie Daily NK erhalten habe, seien miteinander verglichen und analysiert worden. Auf dieser Grundlage sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Ernährungslage in Nordkorea die schlimmste seit den 1990er Jahren sei, als das Land unter einer katastrophalen Hungersnot gelitten habe, hieß es.An den Folgen der Hungersnot in den 1990er Jahren in Nordkorea starben schätzungsweise 600.000 bis eine Million Menschen oder drei bis fünf Prozent der Bevölkerung.