Xi dankt Kim für Beileidsbekundung nach Jiangs Tod

Photo : KBS News

Chinas Präsident Xi Jinping hat Berichten zufolge eine Nachricht an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gesendet, in der er ihm für die Beileidsbekundung zum Tod des ehemaligen chinesischen Staatsoberhaupts Jiang Zemin dankt.DAs berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur (KCNA) am Sonntag.Die Nachricht sei am 17. Januar eingetroffen. In der Nachricht werde Jiang ein bedeutender Beitrag zur Festigung und Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Nordkorea zugesprochen. Xi habe seinen Willen betont, die bilateralen Beziehungen zu verteidigen, zu verstärken und weiterzuentwickeln, hieß es weiter.​Xi sei außerdem bereit, positiv dazu beizutragen, das sozialistische Anliegen in den beiden Ländern zu fördern sowie Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region zu erreichen.Kim hatte nach Jiangs Tod am 30. November vergangenes Jahr eine Beileidsbekundung an Xi geschickt.