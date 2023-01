Internationales Humanitäre Hilfe für Nordkorea sinkt 2022 auf 2,3 Mio. Dollar

Nordkorea hat im vergangenen Jahr rund 2,3 Millionen Dollar an humanitären Hilfen von internationalen und anderen Organisationen erhalten.



Nach Angaben des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vom Sonntag erhielt Nordkorea 2022 Hilfen von Norwegen, Schweden und aus der Schweiz.



Der Betrag von 2022 stellt einen starken Rückgang von den 117,7 Millionen Dollar von 2012 dar, dem ersten Jahr des Machtantritts von Kim Jong-un.



Die Höhe der Zahlungen blieb selbst nach den Provokationen durch Atom- und Raketentests 2016 und 2017 bei über 30 bzw. 40 Millionen Dollar, fiel jedoch 2021 auf 14 Millionen Dollar. Dies lag an dem Dichtmachen der nordkoreanischen Grenzen nach dem Ausbruch des Coronavirus sowie an Rücknahmen der Beiträge von anderen Ländern wegen der Pandemiebekämpfung.



Letztes Jahr stellte die Schweiz durch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und der landeseigenen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 1,6 Millionen Dollar für Nordkorea bereit, rund 70 Prozent der gesamten Hilfen.



Schweden zahlte etwa 510.000 Dollar über das Schwedische Rote Kreuz, Norwegen rund 200.000 Dollar über das Norwegische Rote Kreuz.