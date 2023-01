Vizeminister für Wiedervereinigung appelliert an Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende Vereinigungsminister Kim Ki-woong hat Nordkorea dazu aufgerufen, Provokationen einzustellen und zum Dialog zurückzukehren und bekräftigt, dass Seoul zu seinen Gesprächsangeboten stehe.Kim machte die Bemerkungen während einer Gedenkveranstaltung am Sonntag im Imjingak-Pavillion in Paju, direkt südlich der innerkoreanischen Grenze. Die Gedenkfeier für den Neujahrstag wurde von Menschen mit Angehörigen in Nordkorea veranstaltet.Kim mahnte an, die nordkoreanischen Behörden müssten Provokationen unverzüglich einstellen, die das Leben der Menschen gefährdeten, und auf die Angebote der südkoreanischen Regierung für Gespräche eingehen.Er fügte hinzu, die nordkoreanischen Behörden würden ihre grundlegenden Pflichten komplett missachten, sich um die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, den natürlichen Drang der Familien, sich wiederzusehen, sowie den Vorschlag der südkoreanischen Regierung, eine blühende Zukunft gemeinsam zu gestalten, zu kümmern. Nordkorea befände sich auf dem falschen Weg.Der stellvertretende Minister drängte Nordkorea dazu, den richtigen Weg einzuschlagen. Er bekräftigte, dass sämtliche Angebote seitens Seouls weiter gelten würden, auch über Gespräche zur Vereinbarung von Zusammenführungen von Familien, die durch den Koreakrieg von 1950-53 getrennt wurden.Kim versprach, dass die Tür zum Dialog geöffnet bleibe.