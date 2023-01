KBS-Umfrage: 51,4% befürworten Präsidialsystem mit vierjähriger Amtszeit und Wiederwahlmöglichkeit

Photo : KBS News

Etwa die Hälfte der Bürger befürworten laut einer Umfrage von KBS die Änderung des Präsidialsystems zu einem System mit vierjähriger Amtszeit und Wiederwahlmöglichkeit.Der öffentlich-rechtliche Sender fragte in seiner Umfrage zum neuen Jahr nach der Meinung von Wählern über eine entsprechende Änderung des Präsidialsystems.51,4 Prozent der Befragten antworteten, dass die Änderung zu einem System mit vierjähriger Amtszeit und Wiederwahlmöglichkeit besser sei. Dagegen bevorzugten 44,2 Prozent ein Festhalten an dem aktuellen System mit fünfjähriger Amtszeit und keiner Wiederwahlmöglichkeit.Hinsichtlich des Wahlkreissystems bevorzugten 58,5 Prozent das Fortbestehen des derzeitigen Systems, nach dem in jedem Wahlkreis nur ein Parlamentsmandat vergeben wird. 30 Prozent befürworteten demgegenüber die Änderung zu einem System, nach dem in jedem Wahlkreis mindestens zwei Mandate vergeben werden.Hinsichtlich der von Präsident Yoon Suk Yeol angestrebten Arbeitsreform meinten 48,7 Prozent, dass diese für die Lösung von falschen Praktiken und Problemen in der Arbeitswelt gedacht sei. 39 Prozent sprachen dagegen von einem einseitigen Schritt, mit dem die Arbeitswelt verfeindet und Konflikte entfacht würden.In Bezug auf die Rentenreform fanden 34,9 Prozent ein Festhalten an dem aktuellen System als am realistischsten. 19,5 Prozent forderten ein Festhalten an der aktuellen Höhe der Rentenbeiträge bei einer Erhöhung der Rentenaltersgrenze.16,6 Prozent sprachen sich für höhere Rentenbeiträge und eine höhere Rente aus, 10,7 Prozent für höhere Beiträge bei einer ähnlichen Rentenhöhe wie derzeit.Die Fragen und weitere Einzelheiten können auf der Website von KBS eingesehen werden.