Regierungsabgeordneter Kim Gi-hyeon fordert Teilnahme von Frauen an Ausbildung für Zivilverteidigung

Kim Gi-hyeon, Bewerber für den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks, will Frauen in die Ausbildung für die Zivilverteidigung einbeziehen.Kim kündigte am Sonntag an, hierfür eine Revision des Rahmengesetzes über den Zivilschutz vorzuschlagen.Die Änderung will der Abgeordnete nach den laufenden Feiertagen zum Mond-Neujahr einreichen. Darin ist eine Erweiterung des Teilnehmerkreises an solchen Trainings von derzeit Männern, die ihren Militärdienst abgeleistet haben, auf Frauen vorgesehen.Kim bezeichnete auf Facebook die angestrebte Revision als erste Phase für ein Wehrdienstsystem, das von der Gleichstellung der Geschlechter und der Bürgersicherheit geprägt und frei von sozialen Konflikten sei.