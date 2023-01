Gesamtzahl der Corona-Fälle in Südkorea übertrifft 30 Millionen

Photo : YONHAP News

Die kumulative Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Südkorea hat die 30-Millionen-Marke überschritten.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass mit Stand 0 Uhr am Montag 9.227 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bisher seien insgesamt 30 Millionen 8.756 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen worden.Die 30-Millionen-Schwelle wurde drei Jahre und drei Tage nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020 geknackt.Das heißt, dass sich drei von fünf Südkoreanern mittlerweile nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben.Eine jüngste Untersuchung der KDCA ergab, dass 3,5 von fünf Personen infiziert worden seien, sollten auch die nicht bestätigten Infektionen mit berücksichtigt werden.Laut dem Statistik-Portal Worldometer ist Südkorea das siebte Land in der Welt, in dem die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle 30 Millionen übertrifft.Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 33.235 in Südkorea. In dieser Hinsicht liegt das Land weltweit an 34. Stelle.