Chef von Russlands Wagner-Gruppe schreibt Brief an Weißes Haus

Photo : YONHAP News

Die russische Söldnergruppe Wagner hat in einem offenen Schreiben an das Weiße Haus quasi Einspruch eingelegt, nachdem Washington neue Sanktionen gegen sie angekündigt hatte.Laut Reuters schickte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag (Ortszeit) einen Brief an den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby. Darin forderte er Kirby auf, klarzustellen, welches Verbrechen die Wagner-Gruppe begangen haben soll.Einen Tag zuvor hatte Kirby die Einstufung der Gruppe als internationale kriminelle Organisation und neue Sanktionen gegen diese bekannt gegeben. Dabei wurden Bilder enthüllt, die darauf hinweisen, dass Nordkorea Waffen an die Gruppe geliefert habe.Das Weiße Haus hatte im Dezember bekannt gemacht, dass Nordkorea unter Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats Waffen und Munition, darunter Raketen, an die Wagner-Gruppe verkauft habe. Nordkorea weist den Vorwurf kategorisch zurück.Die USA hatten bereits im Jahr 2017 und im vergangenen Dezember den Handel im Zusammenhang mit der Wagner-Gruppe sanktioniert, um diese am Zugang zu Waffen zu hindern. Die Europäische Union hatte 2021 eigene Sanktionen gegen die Söldnertruppe verhängt, die in der Ukraine und in verschiedenen afrikanischen Ländern im Einsatz war.