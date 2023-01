Hinterbliebene von Opfern der Itaewon-Tragödie halten gemeinsamen Gedenkritus zum Mond-Neujahr ab

Photo : YONHAP News

Hinterbliebene von Opfern des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon haben zum Mond-Neujahr ein gemeinsames Ritual zum Gedenken an die Getöteten abgehalten.Eine Bürgerorganisation für Maßnahmen zur Itaewon-Katastrophe vom 29. Oktober veranstaltete am Sonntag am gemeinsamen Gedenkaltar für die Opfer am U-Bahnhof Noksapyeong in Seoul die Zeremonie. Anwesend waren etwa 80 Personen, darunter Angehörige und Bekannte von Opfern.Lee Jong-cheol, Vorsitzender einer Organisation von Hinterbliebenen, teilte die Absicht mit, die Wahrheit in Bezug auf die ungerechten Tode zu klären und die Ehre der Toten wiederherzustellen.Weil die meisten Opfer junge Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern waren, bereiteten die Hinterbliebenen für das Ritual auch Gerichte vor, die die Toten gerne gegessen und getrunken hatten, darunter Pizza und Bier.Das gemeinsame Ritual begann mit Totengebeten von Vertretern von vier Religionen - Won-Buddhismus, katholische und evangelische Kirche sowie Buddhismus. Gedenkansprachen von Hinterbliebenen und Blumenniederlegungen durch Bürger folgten danach.