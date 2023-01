Morgen wird der kälteste Tag in diesem Winter sein

Photo : YONHAP News

Morgen wird der kälteste Tag in diesem Winter in Südkorea sein.Ab heute Nacht wird das Land von der größten Kältewelle im laufenden Winter heimgesucht.Laut dem Wetteramt werden kalte Luftmassen aus Sibirien ab heute Nacht zur koreanischen Halbinsel gelangen, was einen drastischen Temperaturrückgang in der Nacht auslösen wird.Demnach wurde für die meisten zentralen Gebiete der koreanischen Halbinsel und das südliche Binnenland eine Warnung vor einer Kältewelle herausgegeben, für die restlichen meisten Regionen ein Warnhinweis.Am Dienstagmorgen sollen die Temperaturen in Cheorwon auf bis zu minus 23 Grad fallen, in Seoul auf bis zu minus 17 Grad.Auf dem Meer werden sehr hohe Wellen erwartet, und damit Probleme für den Schiffsverkehr.Daher sollte vor dem Antritt der Rückreise nach dem Heimatbesuch zum Mond-Neujahr festgestellt werden, ob Flüge und der Fährbetrieb planmäßig angeboten werden.