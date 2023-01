Größte Kältewelle dieses Winters sucht Südkorea heim

Photo : YONHAP News

Am heutigen Dienstag, dem letzten Feiertag zum Mond-Neujahr, herrscht landesweit große Kälte.Die Tageshöchstwerte sollen zwischen minus 14 und minus drei Grad liegen. Damit wird es um 16 bis 17 Grad kälter als am Vortag sein. In Seoul wird mit minus zwölf Grad gerechnet, in Busan mit minus vier Grad.In den meisten Gebieten des Landes weht starker Wind. An den Küsten, in den Berggebieten der Provinz Gangwon, auf der Insel Jeju und in einem Teil von Nord-Gyeongsang soll die augenblickliche Windgeschwindigkeit 20 Meter pro Sekunde erreichen.In der südwestlichen Region Honam und auf Jeju soll es viel schneien. Bis Mittwoch werden in den Berggebieten von Jeju maximal 70 Zentimeter oder mehr Schnee erwartet, in Honam und in den restlichen Teilen von Jeju fünf bis 30 Zentimeter. An der Westküste der Provinz Süd-Chungcheong, im Südwesten von Gyeonggi sowie im Binnenland von Chungcheong wird mit einem bis fünf Zentimetern Schnee gerechnet.Auch am Mittwoch soll es sehr kalt werden. Auf Jeju, in Süd-Chungcheong und Honam soll es tagsüber weiter schneien.