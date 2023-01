Nationales Hinterbliebene von wegen Vorwurf der Kollaboration mit Nordkorea getöteten Südkoreanern gewinnen Klage gegen Staat

Hinterbliebene von Südkoreanern, die nach dem Ausbruch des Koreakriegs wegen des Vorwurfs der Kollaboration mit der nordkoreanischen Armee erschossen wurden, haben eine Entschädigungsklage gegen den Staat gewonnen.



Nach Angaben aus Rechtskreisen am Dienstag akzeptierte das Bezirksgericht Seoul Zentral in einer von 46 Hinterbliebenen solcher Opfer in der Provinz Süd-Chungcheong und Andong eingereichten Klage die Forderungen von 45 Klägerinnen und Klägern.



Das zuständige Richtergremium urteilte, dass der Staat jedem Opfer 80 Millionen Won Abfindung zahlen müsse. Ihrer Ehepartnerin oder dem -partner müssen jeweils 40 Millionen Won gezahlt werden, den Eltern und Kindern je acht Millionen Won und Geschwistern je vier Millionen Won.



Nach dem Ausbruch des Koreakriegs im Jahr 1950 wurde in Regionen, die zeitweise von der nordkoreanischen Volksarmee besetzt worden waren, nach der Zurückeroberung durch die südkoreanischen Truppen eine Reihe von Zivilisten ohne Gerichtsverfahren ermordet, weil sie mit der Volksarmee kollaboriert haben sollen.



Die staatliche Kommission für Wahrheit und Versöhnung hatte seit 2008 Entscheidungen zur Wahrheitsfindung in Bezug auf solche Opfer getroffen. Seitdem reichten Hinterbliebene Klagen ein, ein Teil von ihnen konnte vor dem Obersten Gerichtshof siegen.