„In Water“ von Regisseur Hong Sang-soo zu Berlinale eingeladen

Photo : YONHAP News

Der neue Film des koreanischen Regisseurs Hong Sang-soo „In Water“ ist zu den 73. Internationalen Filmfestspielen in Berlin eingeladen worden.Laut den auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) in Berlin veröffentlichten Listen der eingeladenen Filme wird „In Water“, Hongs 29. Spielfilm, in der Sektion Encounters gezeigt.„In Water“ wird bei der Berlinale seine Weltpremiere feiern und im ersten Halbjahr dieses Jahres in Südkorea in die Kinos kommen.Hong wurde beginnend mit „Nacht und Tag“ im Jahr 2008 insgesamt sechsmal in die Wettbewerbssektion bei der Berlinale eingeladen. Vier Produktionen davon wurden auch ausgezeichnet, zuletzt „Die Schrifstellerin“ (The Novelist´s Film) 2022 mit dem Großen Preis der Jury.Die Berlinale 2023 findet vom 16. bis 26. Februar statt.