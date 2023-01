US-Repräsentantenhaus fordert von Nordkorea Rückgabe eines vor 55 Jahren gekaperten Kriegsschiffs

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat von Nordkorea die Rückgabe eines vor 55 Jahren gekaperten Kriegsschiffes gefordert.Die Resolution hatte der republikanische Abgeordnete Greg Steube letzte Woche eingebracht. Darin wird festgestellt, dass Nordkorea mit der Kaperung der USS Pueblo im Januar 1968 gegen internationale Gesetze verstoßen habe.Das Schiff sei Eigentum der US-Regierung und solle zurückgegeben werden.Nordkoreas Staatsmedien hatten am Samstag gedroht, dass Kriegstreiber oder Invasoren ausradiert würden, wenn eine zweite USS Pueblo in nordkoreanisches Hoheitsgewässer führe.Die USS Pueblo war damals im Ostmeer auf einer Aufklärungsmission gekapert worden.In der neuen Resolution heißt es dazu, dass das Schiff damals die strenge Auflage hatte, jederzeit mindestens 13 Seemeilen vom nächstgelegenen Punkt des nordkoreanischen Territoriums entfernt zu bleiben. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass die Anordnung damals nicht befolgt worden sei.Ein Crew-Mitglied war am Tag der Kaperung gestorben. Die übrigen 82 Seeleute waren nach elfmonatiger Gefangenschaft zurückgeschickt worden.