Chinese wegen Verstoß gegen Quarantäneauflagen abgeschoben

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen chinesischen Staatsbürger abgeschoben, der vor der Quarantänepflicht wegen einer Corona-Infektion geflohen war.Nach Behördenangaben am Dienstag wurde der 41-jährige Chinese am 13. Januar abgeschoben, ohne bestraft zu werden. Der Mann war nach der Ankunft am Flughafen Incheon in Südkorea am 3. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden, türmte jedoch nach der Ankunft in einem Quarantänehotel.Er wurde am 5. Januar in Seoul festgenommen. Nach einer polizeilichen Untersuchung wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zur Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft verwiesen.Bei einem Verstoß gegen das Gesetz zur Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu zehn Millionen Won.Nach Behördenangaben darf der Chinese ein Jahr lang nicht in Südkorea einreisen.