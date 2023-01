Darlehenszinsen von Banken innerhalb von zwei Wochen um fast einen Prozentpunkt gefallen

Photo : YONHAP News

Die Darlehenszinsen der Banken in Südkorea sind in den vergangenen zwei Wochen um fast einen Prozentpunkt gefallen.Die Jahreszinssätze für Hypothekendarlehen bei den vier größten Geschäftsbanken liegen mit Stand 20. Januar zwischen 4,6 und 7,148 Prozent.Verglichen mit zwei Wochen zuvor sanken die Zinssätze am oberen Ende um 0,962 Prozentpunkte, die am unteren Ende um 0,48 Prozentpunkte.Grund ist, dass die Banken angesichts des Drucks der Finanzbehörden und der Öffentlichkeit wegen großer Differenzen zwischen den Einlagen- und Darlehenszinsen freiwillig ihre Spreads verringerten. Zudem fiel der COFIX (Cost of Funds Index), ein Maßstab für variable Zinssätze, am 17. Januar um 0,05 Prozentpunkte.Es wird erwartet, dass sich der Abwärtstrend bei den Darlehenszinsen der Banken auch diese Woche fortsetzen wird.