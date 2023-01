In den meisten Regionen kältester Tag in diesem Winter

Photo : YONHAP News

Heute Morgen sind die Temperaturen in den meisten Regionen Südkoreas auf den tiefsten Stand in diesem Winter gefallen.In Cheorwon sank das Thermometer auf minus 28,1 Grad, so tief wie nirgendwo sonst im Land. In Seoul wurden minus 17,3 Grad gemessen, in Daejeon minus 17,7 Grad und in Busan minus zwölf Grad.Unter anderem in den südlichen Gebieten wurden an vielen Orten Kälterekorde erneuert. Auf dem Bergpass Chupungnyeong fiel die Temperatur auf minus 17,8 Grad, den tiefsten Stand seit Januar 1970. In Ulsan wurde mit minus 13,6 Grad die niedrigste Temperatur seit 56 Jahren verbucht.Die Kältewelle soll ab heute Nachmittag langsam nachlassen. In der Nacht soll es in den zentralen Gebieten wieder Schnee geben.Bis Donnerstag werden in Incheon sowie an der Westküste der Provinz Gyeonggi und der Provinz Süd-Chungcheong bis zu zehn Zentimeter oder mehr Schnee erwartet. In den zentralen Regionen und im nördlichen Binnenland von Nord-Gyeongsang sollen zwei bis sieben Zentimeter Schnee niedergehen.In der Hauptstadtregion soll es insbesondere in den frühen Morgenstunden stark schneien. Glatteis und Schnee könnten am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr für Unfälle sorgen.Die Behörden raten daher dazu, möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wer mit dem Auto fahren wolle, solle unbedingt Schneeausrüstung mitnehmen.In den nächsten Tagen soll es kälter als im Durchschnitt um diese Zeit in den Vorjahren sein. Neben der Wartung von Anlagen solle daher auch auf die Gesundheit geachtet werden.