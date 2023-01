Präsident Yoon fordert Vorbereitungen für zweiten Boom im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, gründliche Vorbereitungen zu treffen, um auf Basis des großen Vertrauens zwischen Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen zweiten Boom im Nahen Osten entfachen zu können.Entsprechende Folgemaßnahmen forderte Yoon am Mittwoch bei der ersten Kabinettssitzung unter seinem Vorsitz nach seiner Reise in die VAE und die Schweiz in der Vorwoche.Am wichtigsten sei es, dass Südkoreas Systeme an globale Standards angepasst werden müssten. Sollte Südkorea seine Systeme, einschließlich solcher betreffend Regulierungen und die Arbeit, nicht an globalen Standards ausrichten, werde man nicht in Südkorea investieren. Es würde für koreanische Unternehmen dann schwierig sein, auf dem globalen Markt zu konkurrieren, sagte Yoon weiter.