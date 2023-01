Kospi kann um mehr als ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Mittwoch um mehr als ein Prozent zulegen können.Das Barometer beendete den Handel 1,39 Prozent höher bei 2.428,57 Zählern.Die Anleger seien hoffnungsfroh, dass die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aktien von Herstellern von Halbleitern und Akkus hätten die Gewinnerliste aufgrund der Zukäufe durch institutionelle und ausländische Anleger angeführt, wurde Seo Sang-yong von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.Die Anleger hätten nach den Zuwächsen an der Wall Street während der Feiertage zum Mondneujahr in Korea wieder mehr Appetit auf riskantere Anlagen, sagte Seo weiter.