Bericht: Nordkorea verhängt wegen Atemwegserkrankungen fünftägigen Lockdown über Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Behörden haben laut einem Bericht einen fünftägigen Lockdown über die Hauptstadt Pjöngjang verhängt.Begründet wurde die am Mittwoch getroffene Entscheidung mit steigenden Zahlen von Menschen mit Atemwegserkrankungen.Über den Lockdown berichtete NK News, ein auf Informationen über Nordkorea spezialisiertes US-amerikanisches Medium, und verweist auf einen entsprechenden Hinweis, den man erhalten habe.Laut dem Hinweis verbreiteten sich in der Hauptstadt zunehmend Erkrankungen wie gewöhnliche Erkältungen. Covid-19 wurde in dem Zusammenhang nicht erwähnt.Die Behörden hätten den Einwohnern angeordnet, bis Sonntag zu Hause zu bleiben. Auch sollten sie ihre Körpertemperatur mehrmals täglich messen.Laut dem Bericht sei unklar, ob auch andere Städte in Nordkorea von einem Lockdown betroffen seien. Nordkoreas Staatsmedien hätten bislang nicht über Ausgangssperren berichtet.NK News hatte zuvor gemeldet, dass die Einwohner von Pjöngjang ihre Vorräte an Nahrungsmitteln und anderen Gütern aufstocken würden. Grund seien Gerüchte, wonach ein Lockdown beschlossen werden könnte.