Beide Koreas sollen mit Eindringen von Drohnen Waffenstillstandsvertrag verletzt haben

Photo : YONHAP News

Beide Koreas haben im letzten Monat mit dem Eindringen von Drohnen den Waffenstillstandsvertrag verletzt.Zu diesem Schluss sei das US-geführte UN-Kommando gelangt, berichtete am Mittwoch eine Quelle in den südkoreanischen Streitkräften. Das Kommando schließe häufig Ermittlungen ab und berichte den Vereinten Nationen, ohne Südkorea über das Ergebnis zu informieren, hieß es weiter.Ein Sonderuntersuchungsteam habe sich mit dem Eindringen fünf nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum am 26. Dezember befasst. Südkorea hatte daraufhin im Zuge "korrespondierender" Maßnahmen drei Drohnen für eine Aufklärungsmission in den Norden fliegen lassen.Südkoreas Verteidigungsministerium hatte das Vorgehen Anfang dieses Monats verteidigt. Es habe sich um die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gehandelt, dies sei ein legitimes Recht, das die UN-Charta garantiere, hatte es geheißen.