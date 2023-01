Regierung will bis 2025 Entwicklungskredite in Höhe von 11,7 Billionen Won billigen

Photo : YONHAP News

Südkorea will bis 2025 neue Projekte im Rahmen des Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) in Höhe von 11,7 Billionen Won oder 9,5 Milliarden Dollar genehmigen.Ein entsprechender mittelfristiger Kurs des Betriebs des EDCF wurde bei einem Treffen unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho am Donnerstag erörtert.Der EDCF ist ein Fonds für die Kredithilfe, den Südkorea zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern und zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation im Jahr 1987 einrichtete.Um die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit Südkoreas auf das zehntgrößte Volumen in der Welt zu vergrößern, beschloss die Regierung, das Volumen neuer Projekte im Rahmen des EDCF jedes Jahr um 100 Milliarden Won oder 81 Millionen Dollar zu steigern.In den nächsten drei Jahren sollen Fondsmittel in Höhe von fünf Billionen Won oder vier Milliarden Dollar tatsächlich eingesetzt werden.Als Schwerpunktbereich bei der Unterstützung wurde der grüne Bereich festgelegt. Der Zielwert für die Unterstützung auf diesem Gebiet für 2025 wurde angesichts der Notwendigkeit einer Reaktion auf den Klimawandel auf 1,7 Milliarden Dollar angehoben.