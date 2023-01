Koreanische Wirtschaft schrumpfte im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft ist im Schlussquartal letzten Jahres erstmals seit zehn Quartalen geschrumpft.Grund sind der Einbruch des privaten Konsums infolge der Preisanstiege und Zinserhöhungen sowie der Exportrückgang aufgrund der Abschwächung der globalen Nachfrage.Die Zentralbank Bank of Korea gab am Donnerstag bekannt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 nach ersten Schätzungen verglichen mit dem Vorquartal um 0,4 Prozent zurückgegangen sei.Es ist das erste Mal seit dem zweiten Quartal 2020, dass das Quartalswachstum der koreanischen Wirtschaft negativ war.Trotzdem legte die Wirtschaftsleistung des Landes im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent zu. Das Ergebnis deckt sich mit der Prognose der Notenbank. Damit konnte Südkoreas Wirtschaft das zweite Jahr in Folge expandieren.Nach einem Wachstum von 2,2 Prozent im Jahr 2019 war Südkoreas Wirtschaft 2020 infolge der Corona-Pandemie um 0,7 Prozent geschrumpft.