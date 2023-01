Ein Todesopfer und mindestens 32 Intensivpatienten wegen extremer Kälte am Dienstag

Photo : YONHAP News

An den Folgen extremer Kälte ist allein am Dienstag ein Mensch in Südkorea gestorben. Mindestens 32 Personen mussten wegen gesundheitlicher Probleme aufgrund der Kälte auf der Intensivstation versorgt werden.Das teilte die Behörde für Krankheitskontrolle am Donnerstag mit.Die Patienten litten unter einer Unterkühlung oder Frostbeulen.In einem Zeitraum von 50 Tagen zwischen dem 1. Dezember letztes Jahres und 24. Januar dieses Jahres hatten 312 Patienten wegen der Folgen beißender Kälte auf Intensivstationen verlegt werden müssen. Elf Personen starben an den Folgen der extremen Kälte. Das sind mehr als 202 Patienten und sieben Tote in dem 90-Tage-Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis Ende Februar 2022.Auffällig war, dass etwa 14 Prozent der Patienten von ihrem Zuhause aus ins Krankenhaus gebracht wurden.