Bankbranche will am 30. Januar zu alten Öffnungszeiten zurückkehren

Photo : YONHAP News

Die Bankbranche will die wegen der Corona-Pandemie verkürzten Öffnungszeiten am 30. Januar wieder abschaffen. Grund ist, dass an dem Tag die Maskenpflicht in Innenräumen endet.Der Rat der Arbeitgeber der Finanzindustrie teilte mit, dass er am 25. Januar seine Mitglieder, einschließlich Geschäftsbanken, schriftlich darüber informiert habe.Darin wird laut Informationen auf die Einigung zwischen Arbeitgebern und -nehmern hingewiesen, bis zum Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen an der Verkürzung der Öffnungszeiten um eine Stunde festzuhalten. Die Regelung werde entfallen, sollte die Maskenpflicht in Innenräumen ab dem 30. Januar nicht mehr gelten, heißt es in dem Dokument.Vertreter von Arbeitgebern und -nehmern in der Finanzbranche hatten im Oktober 2021 vereinbart, dass die Banken eine Stunde weniger geöffnet haben, bis die Maskenpflicht in Innenräumen wegfällt.Dadurch verkürzten sich die Öffnungszeiten der Banken von 9 bis 16 Uhr auf 9.30 bis 15.30 Uhr.Die Gewerkschaft der Finanzindustrie lehnt eine Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten ab und spricht von einer einseitigen Entscheidung. Für den Fall einer einseitigen Umsetzung warnt sie vor der rechtlichen Verantwortung für Verstöße gegen die Einigung. Auch die Verantwortung für Probleme in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und -gebern müsse die Arbeitgeberseite dann tragen, hieß es.