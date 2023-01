Schneefälle in zentralen Gebieten sorgen für Verspätungen im Luft- und Zugverkehr

Photo : YONHAP News

Heftige Schneefälle in den zentralen Gebieten Koreas sorgen heute für Behinderungen im Luft- und Zugverkehr.Laut dem Betreiber des Internationalen Flughafens Incheon sind mit Stand 8 Uhr am Donnerstag 14 Passagierflüge von Verspätungen betroffen, davon sechs Landungen und acht Starts.Am Flughafen Gimpo in Seoul kam es mit Stand 9 Uhr zu Verspätungen von insgesamt 30 Starts und Landungen.Jedoch musste auf keinem der Flughäfen landesweit wegen der Wetterlage ein Flug ausfallen.Manche Züge seien langsamer unterwegs. Der Bahnbetreiber SR teilte mit, dass die Fahrtgeschwindigkeit auf der Strecke zwischen Gimcheon/Gumi und Chilgok in beiden Richtungen nicht über 230 Kilometer pro Stunde betragen dürfe.Deshalb hätten sich mit Stand 9 Uhr sechs SRT-Schnellzüge verspätet, hieß es.