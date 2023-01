UN senken Wachstumsprognose für Weltwirtschaft für 2023 auf 1,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr nach unten korrigiert.Die UN-Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten (UN DESA) prognostiziert in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um 1,9 Prozent wachsen werde.Das sind verglichen mit ihrer Prognose in einem Mitte letzten Jahres veröffentlichten Bericht 1,2 Prozentpunkte weniger. Der neue Wert entspreche dem tiefsten Stand in den letzten Jahrzehnten, hieß es.Südkoreas Wirtschaft soll laut den Berechnungen dieses Jahr um zwei Prozent wachsen.