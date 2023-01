Nordkorea fordert im Vorfeld von Militärparade Bemühungen um Seucheneindämmung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Vorfeld einer voraussichtlich zum Gründungsjubiläum seiner Armee am 8. Februar geplanten Militärparade wiederholt die Bemühungen um die Seucheneindämmung in den Vordergrund gestellt.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, betonte am Donnerstag die Notwendigkeit, der Notfall-Seucheneindämmung unter den Staatsprojekten höchste Priorität einzuräumen und alles daranzusetzen. Die Bemühungen, den Ausbruch und die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten effektiv zu verhindern und bewältigen, würden intensiviert, schrieb die Zeitung.Nordkorea hatte am 12. Mai 2022 den Ausbruch von Covid-19 offiziell zugegeben. Die am 25. April in Pjöngjang abgehaltene Militärparade wurde als Herd der Ausbreitung betrachtet.Der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtete heute unter Berufung auf eine Quelle in Nordkorea, dass wegen der Bestätigung von Corona-Infektionen in Pjöngjang der Zugang zur Hauptstadt bis 31. Januar gesperrt worden sei.Eine Quelle in der Provinz Nord-Pyongan sagte RFA, sie habe aus ihrem Bekanntenkreis in Pjöngjang erfahren, dass der Zugang zur Hauptstadt vom 25. Januar bis Ende des Monats vollständig blockiert worden sei.NK News, ein auf Informationen über Nordkorea spezialisiertes US-Medium, hatte zuvor mit Verweis auf eine Mitteilung nordkoreanischer Behörden berichtet, dass ein fünftägiger Lockdown über die Hauptstadt verhängt worden sei. Grund seien steigende Fälle von Atemwegserkrankungen.In der Mitteilung, die NK News vorliegen soll, wurde jedoch Covid-19 nicht erwähnt.