KT Group will Lieferungen seltener Erden aus Mongolei nach Südkorea anstreben

Photo : YONHAP News

Die koreanische Unternehmensgruppe KT will in Kooperation mit der mongolischen Regierung Lieferungen von Bodenschätzen, einschließlich seltener Erden, aus der Mongolei nach Südkorea anstreben.Auch wurde die Kooperation für die digitale Transformation der Mongolei und deren Industrie vereinbart.KT teilte mit, dass bei einer Zeremonie zur Vereinbarung der strategischen Kooperation zwischen KT und der Mongolei heute in deren Hauptstadt Ulaanbaatar ein Vorvertrag (MOU) für die Versorgung Südkoreas mit mineralischen Ressourcen der Mongolei unterzeichnet worden sei. Anwesend seien KT-CEO Ku Hyeon-mo und der mongolische Premierminister Luvsannamsrain Oyun-Erdene gewesen.KT wolle künftig nach Diskussionen mit der Regierung und der einheimischen Industrie konkrete Pläne für solche Lieferungen ausarbeiten, hieß es.