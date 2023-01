Nordkorea informiert auch diplomatische Vertretungen in Pjöngjang über Lockdown in der Hauptstadt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auch die diplomatischen Vertretungen über den fünftägigen Lockdown über die Hauptstadt Pjöngjang informiert.Die Maßnahme sei mit Atemwegerkrankungen begründet worden. Ein möglicher Zusammenhang mit Covid-19 sei nicht erwähnt worden, teilte die russische Botschaft in Pjöngjang am Donnerstag in ihrem Facebook-Auftritt mit.Der Lockdown gelte vom 25. bis 29. Januar, könne allerdings je nach Seuchenlage um drei Tage verlängert werden, hieß es.Das auf Informationen aus Nordkorea spezialisierte US-amerikanische Medium NK News berichtete am Mittwoch, die Behörden hätten den Einwohnern Pjöngjangs angeordnet, fünf Tage lang zu Hause zu bleiben. Auch sollten sie ihre Körpertemperatur mehrmals täglich messen.Unterdessen berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle in Nordkorea, dass wegen der Bestätigung von Coronainfektionen in Pjöngjang der Zugang zur Hauptstadt bis 31. Januar gesperrt worden sei.Nordkorea plant zum Gründungsjubiläum seiner Armee am 8. Februar eine Militärparade. Nordkorea hatte am 12. Mai 2022 den Ausbruch von Covid-19 offiziell zugegeben. Die am 25. April in Pjöngjang abgehaltene Militärparade wurde damals als Herd der Ausbreitung betrachtet.