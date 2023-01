Präsidialamt präsentiert Maßnahmen zur Entlastung von Schutzbedürftigen bei Heizkosten

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat Maßnahmen vorgestellt, um die Heizkosten der hinsichtlich der Kälte vulnerablen Gruppen direkt und indirekt zu finanzieren.Das Präsidialamt kündigte an, die Höhe des Energiegutscheins in diesem Winter vorläufig auf 304.000 Won (rund 250 Dollar) zu verdoppeln.Energiegutscheine werden 1,17 Millionen vulnerablen Haushalten gewährt, darunter solche, die vom Staat Geld zur Sicherung des grundlegenden Lebensunterhalts erhalten, Senioren und Kranke.Der öffentliche Gasversorger KOGAS beschloss, 1,6 Millionen schutzbedürftigen Haushalten eine maximal doppelt hohe Ermäßigung auf Gasrechnungen zu gewähren. Demnach werden die Rabatte von derzeit 9.000 bis 36.000 Won in diesem Winter auf 18.000 bis 72.000 Won (14,6 bis 58 Dollar) steigen.Choi Sang-mok, präsidialer Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, sagte, die steigenden Energiepreise seien zwar unvermeidlich. Die Regierung werde jedoch politische Bemühungen unternehmen, um die Last der Bürger zu verringern.Das Präsidialamt betonte, dass die Zunahme der Heizkosten unvermeidbar sei. Weiter hieß es, dass trotz des starken Anstiegs des globalen Gaspreises um das bis zu Zehnfache in den letzten Jahren verspätet reagiert worden sei.Die regierende Partei Macht des Volks behauptete, dass die allgemeinen Bürger quasi von der Bombe des „Energie-Populismus“ der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in getroffen worden seien.Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas warf dagegen der Regierung vor, trotz der bereits erwarteten Erhöhung der Heizkosten keine ausreichenden Maßnahmen ausgearbeitet zu haben.Die Partei schlug vor, den übermäßigen Betriebsgewinn der Energieunternehmen mit einer sogenannten „Übergewinnsteuer“ zu belegen und mit diesen Finanzmitteln Zuschüsse in Höhe von 7,2 Billionen Won (5,8 Milliarden Dollar) zu den hohen Energiekosten zu gewähren.