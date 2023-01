Oppositionsführer schlägt 7,2 Billionen Won hohe Zuschüsse wegen steigender Energiekosten vor

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat vorgeschlagen, Zuschüsse in Höhe von 7,2 Billionen Won (5,8 Milliarden Dollar) wegen hoher Energiekosten an Bürger zu zahlen.Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete Lee heute bei einer Dringlichkeitssitzung der Partei über Maßnahmen wegen der stark gestiegenen Heizkosten. Die Bürger seien wegen der „Heizkosten-Bombe“ einem unbeschreiblichen Leid ausgesetzt, sagte er.Lee forderte, zur Finanzierung solcher Zuschüsse zu überprüfen, Energieunternehmen für ihren übermäßigen Betriebsgewinn Beiträge wie eine Übergewinnsteuer zahlen zu lassen.Der Politiker betonte, dass die Lage nicht so schlimm geworden wäre, hätte die Regierung einen winzigen Teil ihrer Bemühungen um Steuerermäßigungen für Reiche dafür eingesetzt, sich für diese Angelegenheit zu interessieren.