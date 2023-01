Regierung will Sexualverbrechern Wohnen nahe Schulen verbieten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, um entlassenen gefährlichen Sexualstraftätern in Bezug auf den Wohnort Beschränkungen aufzuerlegen.Das Justizministerium berichtete heute Präsident Yoon Suk Yeol über seine fünf Schlüsselaufgaben für das Jahr 2023, darunter eine solche Gesetzgebung.Das Ministerium will im Mai der Nationalversammlung eine Revision zum Gesetz über die elektronische Überwachung vorlegen. Der Entwurf soll vorsehen, dass aus der Haft entlassene Sexualstraftäter mit großer Rückfallgefahr nicht im Umkreis von 500 Metern von Grund-, Mittel- und Oberschulen, Kindertagesstätten, Kindergärten und weiteren Bildungseinrichtungen für Minderjährige wohnen dürfen.Als Vorbild für die Revision dient das US-Gesetz Jessica´s Law. Das Gesetz ist nach einem minderjährigen Opfer eines Sexualverbrechens 2005 im US-Bundesstaat Florida benannt, das vergewaltigt und ermordet wurde. Das Gesetz ist in über 30 Bundesstaaten der USA in Kraft und verbietet wegen Sexualverbrechen Vorbestraften, im Umkreis von 2.000 Fuß (0,61 km) (rund 610 Meter) von Schulen und Parks zu wohnen.