Am Nachmittag viel Schnee im Süden – ab morgen wieder kalt

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion hat es ab dem Morgen heftig geschneit.Am Mittwochabend gab es nach Angaben des Wetteramtes die ersten Flocken an der Westküste. Im Lauf der Nacht gab es in den meisten zentralen Regionen Schnee.Der Schneefall konzentrierte sich dabei vor allem auf die Westküste der zentralen Gebiete und die Hauptstadtregion. In Taean in der Provinz Süd-Chungcheong und in Incheon gingen allein am Donnerstag fast zehn Zentimeter Schnee nieder. Im Westen der Hauptstadtregion, darunter Seoul, wurden etwa fünf Zentimeter Schnee gemessen.Am Nachmittag schneite es besonders in der Region Chungcheong und in den südlichen Regionen viel. Im südlichen Binnenland ist bis Freitagvormittag mit Schnee zu rechnen, an der Westküste der Region Honam bis Freitagabend.Nach den Schneefällen soll es wieder sehr kalt werden. In Cheorwon soll das Thermometer am Freitagmorgen auf minus 15 Grad fallen, in Seoul auf minus neun Grad.Am Samstagmorgen sei in Seoul mit Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad zu rechnen.