UN-Kommando: Beide Koreas verletzten mit Einsatz von Drohnen Waffenstillstandsabkommen

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando hat sowohl das Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum als auch den Flug südkoreanischer Drohnen über die Grenze in den Norden am 26. Dezember als Verletzungen des Waffenstillstandsabkommens eingestuft.Ein Sonderuntersuchungsteam des UN-Kommandos habe bestätigt, dass das Eindringen mehrerer nordkoreanischer Drohnen in den Luftraum der Republik Korea eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens durch die nordkoreanische Armee darstelle, teilte die Waffenstillstandskommission des Kommandos am Donnerstag mit.In Bezug auf die Reaktion Südkoreas hieß es, es sei bestätigt worden, dass der Versuch des südkoreanischen Militärs, die eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen auszuschalten, mit dem Waffenstillstandsabkommen vereinbar sei. Es sei jedoch als Verstoß gegen den Vertrag nachgewiesen worden, dass Drohnen der südkoreanischen Armee die demilitarisierte Zone (DMZ) passiert hätten und in den nordkoreanischen Luftraum eingetreten seien.Das UN-Kommando fügte hinzu, es bekräftige, dass die Einhaltung der Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens unerlässlich sei, um Spannungen zu verhindern und somit das Risiko zufälliger oder absichtlicher Zwischenfälle zu reduzieren und den Stopp feindseliger Handlungen auf der koreanischen Halbinsel aufrechtzuerhalten.Südkoreas Verteidigungsministerium hatte das Vorgehen gegen das Eindringen nordkoreanischer Drohnen Anfang dieses Monats verteidigt. Es habe sich um die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gehandelt, dies sei ein legitimes Recht, das die UN-Charta garantiere, hatte es geheißen.